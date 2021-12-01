Así recibió Rayito a YosStop en su casa tras salir de prisión. (VIDEO)

Después de permanecer cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla, la youtuber YosStop regresó a su casa luego de que el juez autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en su contra, así lo comunicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)

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Una vez que la noticia se dio a conocer, familiares de la influencer ya esperaban con gran alegría y amor su regresó.

A través de las redes sociales, se pudo observar que su pareja y su abogado esperaban su salida, mientras que en su casa fue recibida por su mamá Marina Badui y su hermano, el también youtuber Rayito.

El hermoso recibimiento para YosStop

A través de su cuenta oficial de Instagram, YosStop compartió con millones de seguidores la forma en que fue recibida por sus seres más cercanos. Además, mostró que la recibieron con globos y pastel.

Muy feliz porque ya estoy libre. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron… me urge llegar a mi casa

En la primera de las imágenes, se puede ver a YosStop abrazando a su perro mientras está junto a Rayito y su mamá Marina.

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Por si fuera poco, Ryan Hoffman aseguró que la salida de YosStop del reclusorio fue el mejor regalo de cumpleaños que su mamá pudo haber tenido.