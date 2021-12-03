Así fue el reencuentro de Ginny Hoffman y Alexa Parra con YosStop.

YosStop estuvo en prisión preventiva durante cinco largos meses, pero salió libre y por fin pudo reencontrarse con su hermana Ginny Hoffman y su sobrina Alexa Parra, quienes están justo en medio de un proceso legal por la presunta agresión sexual de su padre Héctor "N".

La noche del 30 de noviembre Yoseline Hoffman salió del penal de Santa Martha Acatitla, lista para festejar el cumpleaños de su mamá, Marina Badui, en una reunión íntima con Ginny Hoffman, su hija Alexa Parra y otros familiares cercanos.

Fue Ryan Hoffman, hermano de Yoseline, quien compartió a través de sus redes sociales unas fotografías del pequeño festejo en honor a su progenitora.

"Feliz cumpleaños mamá, estoy seguro que no necesitas pedir nada de regalo de cumpleaños, ya tienes lo que tanto queríamos", puso el influencer como pie de las fotos publicadas.

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Las hermanas Hoffman en medio de procesos legales

Las hermanas Hoffman se encuentran en medio de procesos legales. Yoseline Hoffman fue denunciada por Ainara Suárez de haber comentado sobre el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad, a través de un video en YouTube.

Giny, por su parte, se encuentra enfrentando un proceso legal tras la denuncia que interpuso Daniela, la otra hija de Héctor "N", por descuido del presunto delito de abuso sexual.

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