¡Yuri cierra con broche de oro y anuncia gira con Cristian Castro!
Yuri cerró con broche de oro este año con su presentación en el Auditorio Nacional, además de que anunció una gira en 2024 con Cristian Castro.
Yuri terminó su gira 2023 con un espectacular show en el Auditorio Nacional, donde además de estrenar trajes hechos por diseñadores exclusivos, los cuales han trabajado con artistas internacionales, la jarocha anunció gira para 2024 junto a Cristian Castro, quien cumplió 49 años el pasado 8 de diciembre.