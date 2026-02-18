Exatlón México | ¡Diversión extrema! Equipo Azul vive épica guerra de Gotcha tras ganar la pasada Batalla Colosal

Tras conquistar La Batalla Colosal el día de ayer, los Azules celebraron en Exatlón México con una intensa guerra de Gotcha que puso la adrenalina al máximo. Los atletas vivieron un enfrentamiento divertido y estratégico que les permitió liberar tensiones, fortalecer su unión y mejorar el ambiente dentro del equipo. Una recompensa que se convirtió en un impulso clave rumbo a la recta final.