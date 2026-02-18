Dana queda fuera de Exatlón México tras dictamen médico y así se despidió de sus compañeros y de la novena temporada
La tensión explotó en Exatlón México cuando Dana tuvo que abandonar la competencia tras recibir el dictamen médico oficial.
Dana se convirtió en la eliminada de Exatlón México luego de que Antonio Rosique confirmara el dictamen médico tras su caída. La atleta tuvo que salir en ambulancia y se informó que debe detener actividades de alto impacto e iniciar rehabilitación inmediata. Con lágrimas, Rosique la despidió con un mensaje emotivo: “Las lesiones me detuvieron, pero no me definieron”. Dana habla sobre la resiliencia y se despide de todos sus compañeros.