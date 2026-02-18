Dana queda fuera de Exatlón México tras dictamen médico y así se despidió de sus compañeros y de la novena temporada

Dana se convirtió en la eliminada de Exatlón México luego de que Antonio Rosique confirmara el dictamen médico tras su caída. La atleta tuvo que salir en ambulancia y se informó que debe detener actividades de alto impacto e iniciar rehabilitación inmediata. Con lágrimas, Rosique la despidió con un mensaje emotivo: “Las lesiones me detuvieron, pero no me definieron”. Dana habla sobre la resiliencia y se despide de todos sus compañeros.