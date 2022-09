Yuri rompió el silencio sobre la cucaracha que se le subió en un concierto.

Una cucaracha invadió una presentación de Yuri. ¿Qué fue lo que pasó?

Con el gran sentido del humor que la caracteriza, Yuri habla sobre el bochornoso y terrorífico momento que vivió el pasado 15 de septiembre, mientras ofrecía un show de El Grito de la Independencia en Nuevo Laredo. Y es que, literalmente traía una cucaracha encima.

“Salí en todos los noticieros y todos mis amigos artistas me hablaron '¿Qué pasó con la cucaracha?’ En esa bandera venía el cucarachón, pero yo no lo sentía. Gracias a Dios tenía un amigo en frente que me decía '¡La cucaracha!’. La maté y la aplasté", dijo a Ventaneando para después agregar “Era un cucarachón grande y redondo, medio peludo, así como llenito. Cuando la aventé se oyó hasta feo”.

Te puede interesar: Verónica Castro confesó que le ofreció una disculpa a la esposa de “El Loco” Valdés.

Yuri habla sobre su próximo concierto

Yuri recibió en exclusiva a las cámaras de Ventaneando para darnos una muestra de los materiales visuales que engalanarán su show del 4 de noviembre en la Arena CDMX, la locación tuvo lugar en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

“Todo esto es para el próximo show del 4 de noviembre en la Arena CDMX con 30 bailarines, con una escenografía espectacular y una puesta en escena espectacular que no puedo ni dormir de la emoción”, dijo.

Yuri se presentará el 12 de noviembre en Monterrey, el 25 en Guadalajara, el 26 en Querétaro y en otros estados.

A la jornada la acompañaron su esposo Rodrigo Espinoza, quien cuidó cada detalle de la producción, mientras que su hija Camila se entretenía en su tablet.

“Mi familia es lo más hermoso que puedo tener. El tesoro más grande que puedo tener no es mi carrera, es el éxito de tener una familia. Gracias a Dios mi esposo trabaja conmigo y dirije la música: vamos a cumplir 27 años de casados. Camila ya está acostumbrada a estar con mamá y papá", concluyó.

También te puede interesar: Karla Laveaga habla de su noviazgo con Alejandro Fernández.