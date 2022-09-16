Karla Laveaga habla de su noviazgo con Alejandro Fernández.

Como ya es tradición desde hace varios años, Alejandro Fernández dio el Grito de Independencia durante el concierto que ofreció este 15 de septiembre en el Hotel MGM de Las Vegas, Nevada, ante más de 15 mil asistentes.

El Potrillo viajó muy bien acompañado por su novia Karla Laveaga, quien desde la primera fila aplaudió y coreó todas las canciones de su amado.

Y aunque breve, Karla aceptó platicar con Ventaneando sobre su relación con Alejandro, un hecho verdaderamente inédito: "¡Me encanta, lo admiro, soy su fan! La número uno, siempre. Estamos muy contentos, felices".

Además, Karla huyó de las cámaras cuando se le cuestionó sobre una posible boda con Alejandro, dejando claro que no hay planes de un enlace nupcial: "No, todo bien".

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Alejandro Fernández dio el tradicional grito en Las Vegas

Al concierto también acudieron los hijos de Alejandro: América, Emiliano y Valentina, mientras que Alex se unió al festejo desde el escenario con su padre.

Alex, por cierto, lamentó que por primera vez su mamá América Guinart, no pudiera acompañarlo debido al fallecimiento de la madre de su novio.

"Desafortunadamente se murió la mamá de su novio Álvaro, entonces siento gacho que no pueda estar mi mamá en una fecha tan importante, pero así son las cosas", dijo el hijo de El Potrillo.

Quien sí lo acompañó fue su esposa Alexa Hernández y su pequeña hija Mía: "Tiene 5 meses, pero es súper activa y despierta", declaró sobre la menor.

Por último, Alex Fernández habló del encuentro que él y su papá tuvieron con Eduin Caz, quien también se presentó con Grupo Firme en Las Vegas, pero en otro recinto: "Es un tipazo. Estuvimos como en una reunión, donde estuvimos platicando súper a gusto. Estuvo padrísimo", concluyó para la prensa.

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