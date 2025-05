Yuri defiende a Fernanda del Castillo tras las críticas por su físico

Yuri siempre aparece frente a los micrófonos y deja cosas para platicar. Es muy sencilla, relajada y pocas veces se mete en problemas con sus comentarios. Claramente hay ocasiones que puntualiza sus descontentos, pero en general tiene buena opinión de parte de las personas en los medios. Ahora, para seguir haciendo puntos positivos, defendió a Fernanda del Castillo tras ser agredida en redes por su físico.

Te recomendamos: Mantente informado en tvazteca.com

Como es costumbre, la jarocha favorita de todos estuvo trabajando el fin de semana pasado, con eso tuvo un encuentro ante los medios. Allí le preguntaron sobre las declaraciones recientes de Bárbara de Regil, la probable boda de Cristian Castro y sobre lo que ella ve con el estado físico de Fernanda. Ante eso, la gente solamente aplaudió sus respuestas.

Te puede interesar - ¿Cuál es tu canción favorita de Yuri?

Yuri defiende a Fernanda del Castillo ante las críticas a las que fue sometida

La nacida en Veracruz no se metió en las críticas que la gente le está haciendo a Fernanda. Indicó que se percibe que la propia Del Castillo no tiene problemas, sabe que tiene una familia perfecta y también un esposo perfecto. Cerró su respectiva opinión indicando que seguramente está en dieta.

Además de esto, Yuri indicó que ella no podía hablar de Bárbara de Regil, pues no sabe qué pasó. Sin embargo, indicó que ella estará agradecida con el fallecido “Memo” Del Bosque por las oportunidades que le dio en la industria. Incluso se atrevió a decir que espera que Cristian Castro se case, la invite a la boda y aclaró que ya no tiene problemas con Mariela Sánchez. Esto último recordando que la argentina habló mal de algunos shows que hicieron Cristian y la veracruzana.

¿Fernanda del Castillo es la actriz favorita de Yuri?

La cantante de 61 años ya confirmó que está trabajando en su bioserie y precisamente la favorita para interpretarla en la pantalla sería Fernanda del Castillo. Por eso los reporteros fueron tan insistentes en la opinión de Yuri ante la actriz que como ya se indicó, fue muy señalada por verse “muy flaca” en sus recientes publicaciones en redes sociales.

Seguir leyendo - Esta es la increíble trayectoria de Yuri.