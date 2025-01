¿Yuri piensa en retirarse de los escenarios? Esto dijo para Ventaneando

Las cámaras de Ventaneando fuero testigo de los preparativos que Yuri lleva a cabo a todo vapor, con miras al arranque de su nueva gira ‘Icónica’, con la que revivirá el ambiente de los años 80 y 90 cuando su carrera alcanzó la cúspide.

¿Qué dijo Yuri?

Pero la jarocha se sincera sobre lo que le implicará dicho montaje. “En este show definitivamente vamos a transportar a la gente a los 80’s, a los 90s’ y no nada más a través de la música, sino de los arreglos originales, como lo he dicho, sino de los vestuarios”.

Yuri reflexiona sobre su retiro y el tiempo de calidad que quiere con su familia [VIDEO] Yuri se encuentra preparando un espectáculo musical de primera calidad, entre mucho trabajo, reflexionó acerca de la vida y la muerte.

“Muchos de los vestuarios son originales, a través de los visuales, muchos de los visuales son totalmente ochenteros, las coreografías, que me metí en un lío porque volví a bilar cuando tenía 17 años y ya siento que la virgen me habla, hasta me asfixio, pero por hocicona me pasó, ahora tengo que darle a mi público lo que les dije y soy una gente que me gustan los retos y sé que lo voy a lograr”, recalcó Yuri.

¿Yuri se retirará de los escenarios? Por cierto, Yuri aclara que este no es un adiós a los escenarios, aunque sí pretende pasar más tiempo con su familia, pues admite que la reciente muerte de Dulce la cimbró.

“Eso de que me voy a retirar, olvídense, malinterpretaron las cosas porque quiero compartir más con mi familia. Siempre están conmigo mi esposo y mi hija, pero es diferente el trabajo a estar comiendo juntos en la playa disfrutando y tengo que darme mis espacios para disfrutar a mi familia y disfrutar la vida, vean lo de Dulce, ella estaba meses atrás en una obra de teatro y ya no está, eso a mí me pegó muy duro, me pegó durísimo la muerte de Dulce”, agregó la cantante veracruzana Yuri.

¿Yuri abrió una nueva fecha en el Auditorio Nacional?

Yuri abrió una fecha más en el Auditorio Nacional, pues la del próximo 8 de febrero agotó todas las localidades.

“A toda mi gente de Monterrey, 15 de marzo, toda mi gente de Guadalajara, el 21 de marzo en la Arena Guadalajara y el 27 de marzo en el Auditorio Nacional, no se lo pierdan, vamos con todo. En este Auditorio hay un invitado, pero no sé si hombre o mujer, en esas estoy, a lo mejor es quimera”, finalizó la cantante.