Yuri habló de todas las secuelas que le dejó el padecer COVID-19.

Yuri lucha contra la disautomía y la ansiedad que le dejó la Covid-19.

Yuri está lista para retomar su carrera luego de la pandemia, a pesar de las terribles secuelas que le dejó el haber padecido COVID-19, como son la disautonomía y las crisis de ansiedad.

“Me hice mi análisis del cerebro y mi doctor me dijo que voy bastante bien, de un 100% ya me queda un 5%, ya no tengo mareos, mi presión está regulada, ya no tengo dolores en el cuerpo, ya puedo hacer más actividades, sí de vez en cuando por el estrés se me disparan mucho las ansiedades, no tan fuertes como antes, pero ya las controlo a través de respiración”, explicó la cantante jarocha.

Dadas las circunstancias que se están viviendo en el mundo con la pandemia, la cantante ya puso todo en orden e hizo su testamento por cualquier imprevisto que pudiera ocurrir.

“De alguna o de otra manera ya estoy haciendo parte de mi testamento porque sí, cuando tienes todas estas vainas y todos estos bichos y todo esto que ha pasado, sí te hace pensar mucho”, se sinceró Yuri.

Te puede interesar: Luis de Llano impacta al revelar el secreto mejor guardado de Garibaldi.



Yuri celebra 45 años de carrera



Yuri festeja 45 años de carrera con un álbum llamado ‘Celebrando una leyenda’ en el que incluye colaboraciones con grandes figuras de la música como Marco Antonio Solís, Los Ángeles Azules, Carlos Rivera, Gilberto Santarosa, entre otros más.

Además, ya prepara su gira Euforia, misma con la que volverá a los escenarios, luego de más de dos años de descanso por la pandemia.

También podría interesarte: Silvia Pinal regresa al teatro con la obra ‘Caperucita Roja’.