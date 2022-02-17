Silvia Pinal regresa al teatro con la obra ‘Caperucita Roja’.

Con entusiasmo fue como Silvia Pinal realizó la primera lectura de la obra infantil Caperucita Roja, que marcará su regreso al trabajo y al teatro.

Bajo la producción de Iván Cochegrus, la primera actriz encarnará a la simpática abuelita del clásico cuento. Emocionada por el proyecto, la artista platicó en exclusiva con Ventaneando desde su casa.

Se siente muy padre, la verdad. Es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos, pero ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide

Cuando uno dice ‘Caperucita’, instantáneamente entra una imagen preciosa infantil. Creo que es una cosa muy avanzada, la gente se va a sorprender, a los niños les va a encantar

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Silvia Pinal debutará en el teatro infantil

Y aunque pareciera increíble debido a su vasta trayectoria, esta será la primera vez que Doña Silvia participe en teatro infantil.

¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a salir? Dios mío, queremos que a la gente le guste, a los niños también y que a los papás no les aburra

Pero, ¿qué dicen sus tres hijos Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán en que regrese a trabajar a su avanzada edad?

“¿Para qué les voy a decir? ¿Para que me lo copien y para que se peleen? Al teatro han ido desde los ensayos, claro”, bromeó Doña Silvia para nuestras cámaras.

Por último, Silvia Pinal aprovechó para presumir que goza de excelente estado de salud tras la mala racha que la aquejó a finales del año pasado, cuando se contagió de COVID-19.

Yo no sé por qué se angustiaron a finales de año; yo me siento fuerte, me siento bien y ¡adelante, vámonos al truje! Espero que me vengan a ver. Los niños la van a pasar padre y los papás la van a pasar padre también

El gran regreso de Silvia Pinal a los escenarios será el próximo 30 de abril en el teatro que lleva su nombre en la Ciudad de México.

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