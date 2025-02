Yuridia confirma que se convertirá en madre por tercera ocasión

Vaya noticia la que nos regaló hace unas horas Yuridia , quien confirmó que pronto se convertirá en madre por tercera ocasión , esto a través de un video difundido en redes sociales.

¿Cómo inició el romance entre Yuridia y Matías?

Recordemos que Yuridia y Matías han mantenido una relación sólida desde 2016, cuando él apareció en uno de sus videoclips musicales. No obstante, su historia de amor comenzó en 2019 durante la sexta temporada de La Academia. Pero fue hasta tiempo después cuando decidieron contraer matrimonio en una ceremonia privada en Tepoztlán, Morelos.

¿Cómo anunció su embarazo?

Como mencionamos anteriormente, Yuridia compartió un video en redes sociales donde les informó a sus seguidores que está embarazada, incluso reveló cual será el nombre de su tercer bebé, el segundo que espera con su esposo Matías Aranda.

“Acá con varias noticias y de que así”, escribió la cantante en la descripción de su video, donde da a conocer su embarazo la intérprete de temas como “Qué Agonía”, “Ya Te Olvidé“, “¿Y Qué Tal Si Funciona?” y “Amigos No Por Favor”, entre otras.

Al inicio del video, Yuridia apareció celebrando que logró un ‘Sold Out’ en su concierto 360 que ofrecerá en la Monumental Plaza de Toros México el próximo 5 de abril.

“Ayer por la mañana me enteré de que ya están agotadas todas las entradas del concierto 360 que vamos a tener en la Plaza de Toros México. Todavía estoy procesando el notición la verdad, no lo puedo creer, así que solamente puede decirles a todos que muchísimas gracias por todo su amor, por quererme tanto y a Diosito también por hacerme el paro en la vida”, comenzó diciendo.

¿Cómo se llamará el tercer bebé de Yuridia? Posteriormente, la cantante enfocó a Matías, quien sostenía una prueba de embarazo, mientras ella repetía: “Ahí viene Noah”, dando a entender que ese será el nombre de su tercer bebé.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar a la publicación de Yuridia.

"¿Qué está pasando?. Me confundes verdaderamente. Muchas felicidades”, “Felicidades por el sold out. Seremos tíos de nuevo”, “Woooooow no pierden tiempo. Felicidades a los papás”, “Noaaaaaaaah ya queremos conocerte. Venís con tremendo pan abajo del brazo. Sos un regalo hermoso. Los amooooo”, “Ay pero qué felicidad todo! Noah, ya estamos listos para conocertee e e e e ¡Felicidades! @yuritaflowers @elmatiaranda les queremos bastante”, “La cosecha a veces tarda pero siempre llega”, fueron algunos de los comentarios.