Yuridia habla de los retos que ha enfrentado como coach en La Voz.

Yuridia continúa conquistando corazones en La Voz, donde funge como coach e intentará ganar el reality show de canto más importante del momento.

El regreso de la cantante a la televisión no ha sido nada fácil, pues los nervios bien dominados se han hecho presentes en cada una de sus apariciones.

La exparticipante de La Academia se siente orgullosa de formar parte de un proyecto tan importante como La Voz, donde puede compartir sus tips a todos los participantes.

"Me pongo nerviosa por ellos porque yo sé lo imponente que puede llegar a estar en un escenario tan grande, donde te ve la gente en televisión. Con esto es un reto más grande, porque si no volteas la silla, a lo mejor no quedas. Es muy bonito porque con mi carrera tengo experiencia y muchas cosas para contar", dijo a Mónica Castañeda.

"Mi carrera me puede ayudar a pasarles tips, a ayudarlos en su carrera, a tener una conexión con ellos y a ayudarlos a alcanzar sus sueños. Es muy interesante para mí porque nunca me visualicé haciendo este tipo de cosas, más bien estando de este lado, pero ahora que estoy aquí se siente como un regalo para mí en mi vida", continuó.

¿Quiénes son los coaches de La Voz? Yuridia, David Bisbal, Joss Favela y las hermanas Ha-Ash son nuestros queridos coaches de La Voz en esta edición.

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Yuridia dice ser una mujer muy hogareña

Yuridia dice ser una mujer muy hogareña, así que tiene su camerino de La Voz adornado como si fuera un mini departamento.

"A mí me encanta estar en mi casa... mi sillón, mi cuadrito con la flor, mi televisión, la cocina... soy muy de casa. Me traje mi gatito y es el segundo que tengo. Quisiera que vieran mi camerino porque es como si tuviera mi depa; mi cobijita, mi cuadrito... es chiquito, pero agradable. Yo le puse sus florecitas y su perfume; palo santo y todo", reveló a Ventaneando.

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