Zayuri dice que ojo de loca no se equivoca y sospecha de Arturo

El esposo de Zayuri es un malgradecido porque su papá siempre les ha dado todo y él no lo valora. Zayuri dice que ojo de loca no se equivoca y no se explica cómo es que a Arturo le va mal en el trabajo; sospecha que Arturo esconde algo. Zayuri asegura que tuvo una gran conexión con Arturo, pero ya no es así.