FOTOS | ¿Zudikey Rodriguez se perfila para llegar a la final?

Zudikey Rodríguez ha sorprendido con su rendimiento en Exatlón All Star y los fans ya la perfilan para la final. Te contamos.

Sin duda una de las leyendas de Exatlón, es Zudikey Rodríguez. Pues no solo es una de las atletas con máz velocidad en los circuitos, últimamente también tiene un tiro espectacular, ¡y le pelea al tú por tú a los hombres de la competencia!

Recordemos que en Exatlón All Star, ¡todos van contra todos! No existen diferencias entre géneros, pues pueden ir hombres contra mujeres hasta en las eliminaciones y Zudi ha demostrado que las mujeres no son el sexo débil, pues no solo le gana a sus compañeras, también a sus compañeros.

Siempre se ha destacado por ser una mujer veloz y aunque el tiro no había sido una de sus fortalezas, esta temporada está demostrando que con disciplina, se pueden lograr grandes cosas. Tener a su lado a Pato Araujo, le es de gran ayuda, pues ambos se paran a entrenar todos los días, ¡y está rindiendo frutos! La atleta ha dado puntos definitivos y perfectos a su equipo.

