¿Conoces la diferencia entre probiótico y prebiótico?

Anteriormente he comentado sobre la importancia de mantener una microbiota intestinal sana y algunos consejos para llevarlo a cabo. Recuerda que cada microbiota es única. En esta ocasión hablaremos sobre las diferencias e importancia de los probióticos y prebióticos para un intestino saludable.

Probiótico

De manera simple los probióticos son microorganismos vivos que le confieren beneficios a quienes los consumimos, un buen probiótico contiene millones de microorganismos ya que tienen que pasar por todo el tracto gastrointestinal y llegar vivos al intestino, sobreviviendo al ácido del estómago. Es por eso que no cualquier microorganismo vivo tendrá efecto probiótico ya que probablemente muera antes o no tenga el número necesario para actuar. Hay algunos probióticos que han demostrado beneficios en la salud del huésped, no te dejes engañar con cualquiera. De manera natural los puedes encontrar en alimentos fermentados como yogurt, kéfir, sauerkraut o en forma de pastillas, geles o líquidos comerciales.

Probioticos2

Prebiótico

Los prebióticos son hidratos de carbono, como la FIBRA, que llegan al colon y se fermentan por las baterías sanas del huésped, produciendo sustratos necesarios para las personas, es decir ¡Son los alimentos de los PROBIÓTICOS!, de ahí su importancia. Los puedes encontrar en alimentos con fibra como frutas y verduras en especial en el maíz, plátano, alcachofa, cebolla, algunas algas como la espirulina y sorprendentemente el la leche materna, ¡Qué increíble que desde recién nacidos se vaya formando nuestra microbiota intestinal!

Comer bien a lo largo de toda tu vida desde el nacimiento a la edad adulta, reduce el riesgo de contraer enfermedades. Recuerda aprender a comer para no tener que hacer dieta el resto de tu vida y consulta a un nutriólogo con cédula profesional para resolver todas tus dudas sobre estos temas.

