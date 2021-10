CUANDO MI FAMILIA LASTIMA

Por: Psic. Thelma Sofía Ramos Romero / Consejera de Abedul Life Center.

En varias ocasiones he escuchado: “¿Por qué asistir a terapia si no estoy loco?”, y ¿qué crees?, no todas las personas que asisten a terapia están diagnosticadas con una enfermedad mental. Muchas personas tienen desinformación y/o estigmatizado lo que significa ir al psicólogo, mostrándose dudosas o incluso incrédulas de que acudir a la terapia sea la mejor opción.

La psicoterapia, o también conocida como terapia, es un término para el tratamiento de trastornos de la salud mental. De igual forma, puede ayudar con una cantidad de situaciones de la vida que pueden afectar a cualquiera.

Tales como:



a) Mejorar las relaciones personales o familiares.

b) Regulación emocional.

c) Enfrentar cambios importantes de la vida (divorcio, muerte de un ser querido).

d) Promueve el autoconocimiento.

e) Asumir un problema de salud (cáncer, diabetes).

f) Trastornos de alimentación (anorexia o bulimia).

g) Otorga herramientas para manejar y resolver conflictos.

h) Adicciones (drogodependencia, alcoholismo, ludopatía, etc.).



La salud mental es tan importante como la salud física, ir a terapia y no tener hábitos de salud mental, es como ir con un nutriólogo y seguir comiendo comida chatarra.

Incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Ayuda a determinar cómo nos relacionamos con los demás, la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas de nuestra vida diaria.

A través de la terapia, la persona aprende estrategias para manejar sus problemas, adquiriendo fortalecimiento personal.

Desde hace unos años, los tratamientos “clásicos” mantienen la idea de que la mejor solución para los problemas psicológicos son los tratamientos farmacológicos. Tomar algún medicamento parece ser más sencillo y mejor aceptado que acudir regularmente al psicólogo, sin embargo, no suele ser siempre la mejor opción.

La medicación y la terapia van de la mano, complementándose una de la otra; de forma que por medio de la psicoterapia podemos llegar a la raíz de lo que nos ha llevado a permanecer en la problemática.

“Un acto de salud mental, es aceptar que emocionalmente no estás bien y que debes buscar ayuda”.

#ViveSinDrogas

