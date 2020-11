Por: Mónica Muñoz Ortiz

Uno de los temas más sonados y alarmantes en el campo de la psicología es el miedo al abandono o la dependencia emocional, la cual se puede visualizar en cualquier tipo de relaciones como son las familiares, amigos, y pareja. Para poder entender un poco más este tema el primer punto es saber ¿Qué es la dependencia emocional o el miedo al abandono?

Este miedo surge la mayoría de las veces por heridas de la infancia las cuales derivan de abandono por nuestras primeras figuras de cuidado (que la mayoría de las veces son nuestros padres).

Por ejemplo papá y mamá con presencias intermitentes, pudieron generar en nuestra niñez un sentimiento de abandono y esto crear un apego ansioso –inseguro en nuestra adultez.

Algunos síntomas que nos permiten estar alerta sobre esta situación emocional son:

· Angustia o miedo a la separación: ¿Qué haré si se va?, No tengo razón de continuar, no puedo visualizar mi vida sin él/ella, no quiero alejarme porque la puedo perder.

Estos son algunos pensamientos constantes de una persona dependiente.

· Obsesión por alguien: Esta actitud lleva a la persona en todo momento buscar a su pareja, sabiendo en dónde está, qué hace, y con quién esta.

Una persona dependiente emocionalmente de su pareja busca de manera desmedida, cumplir y ser la persona adecuada para su pareja.

· Idealización: La persona con dificultad puede visualizar aspectos negativos en el otro.

· Relaciones inestables y poco duraderas.

· Manipulación: Actitudes de huir, manipular e irritarse ante problemas y adversidades en pareja.

· Dependencia económica.

Si detectas o descubres que presentas alguno de estos compartimientos, es importante realizar una introspección y buscar apoyo psicológico ya que una dependencia emocional puede llevarte a otro tipo de complicaciones. Recuerda que la prevención es la mejor herramienta!

Vive sano, Vive sin Drogas.