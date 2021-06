El Fantasma Silencioso

Por: Mtro. Heber Alejandro Almora López

Coordinador Clínico Abedul Life Center

“Hoy me levanté porque creí que debía hacerlo, porque eso es lo que mi familia espera que haga”.

“Debo esforzarme por no decepcionar a nadie, aunque en realidad a mí me gustaría quedarme en cama todo el día, solo ahí, sentado o acostado sin nada que hacer.

No es que sea flojo, he dedicado mi vida al trabajo y a mi familia. Me he esforzado tanto como todos; hay veces que más, porque nadie sabe lo que me he esforzado, hay veces que no sé qué hacer y trato de hacerme el fuerte, sonrío y busco que todo esté bien y aunque parezca simple, eso para mí es un gran esfuerzo, porque siento que mi vida es solo cada día luchar por no perder la cabeza”.

La depresión es un fantasma silencioso que afecta en diferentes etapas de la vida.

No siempre hay un factor desencadenante, lo cual implica que las personas no puedan explicarse a sí mismas, ni a los demás el ¿porque se sienten de determinada y desmotivada manera?.

Lo peor ocurre por un ataque a sí mismo, con un juicio de autodevaluación y una autoexigencia inflexible, que invalida la tristeza (que existe aparentemente sin razón) y es que nadie nos enseña a manejar la tristeza o cualquier emoción.

Hemos considerado como negativas aquellas emociones desagradables, pero que en realidad son muy sanadoras, pero se reprimen por un malentendido social que yace sobre el miedo, el enojo y por supuesto que se incluye a la tristeza, estancando experiencias y enseñanzas de vida, que, al no lograr atravesar y salir al otro lado con crecimiento emocional, dejan una situación que se puede convertir en una carga y que puede vivirse como depresión.

Es importante que ante cualquier síntoma, duda o simplemente por información, visite a un especialista. Atendido a tiempo, este padecimiento es tratable y controlable.

Recuerda Vive saludable



#ViveSinDrogas

¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!

¡Nadie en lo alegre de la risa fíe,

porque en los seres que el dolor devora,

el alma gime cuando el rostro ríe!

(Garrik-Juan de Dios Peza)