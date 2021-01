Vive sin Drogas TV Azteca Vive sin Drogas

¿En verdad la depresión es la enfermedad del siglo XXI? Aquí te lo decimos.

La depresión no se resuelve con la religión, tampoco con el ejercicio, no sirve para nada el “echarle ganas” porque no es una cuestión de voluntad. Nadie se enferma por gusto y nadie sana por voluntad.