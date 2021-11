Historias de Bullying

Por Mónica Muñoz

¿Te has sentido agredido o inseguro en la escuela?

¿Alguien se burla o critica tus defectos en público?

¿Te sientes solitario y te da miedo asistir a la escuela?

¿Tu autoestima ha bajado por las burlas y te sientes deprimido?

Tal vez puedes estar sufriendo Bullying.

El bullying ha sido estudiado durante mucho tiempo por diversos especialistas y desde diferentes ámbitos, ya que históricamente los seres humanos han sufrido acoso físico o psicológico.

En el caso del término “Bullying” aplica al abuso cometido de forma continua a un alumno o estudiante y se presenta en todos los grados escolares.

La violencia escolar no solo es física, también incluye aspectos verbales, sociales o incluso digitales.

Aquí te presentamos algunos tipos de acoso:

*Bloque social: Se presenta cuando un grupo se reúne para evitar algún compañero y alejarlo del grupo.

*Hostigamiento: Son dinámicas de acoso e intimidación que insisten en un mensaje de desprecio, humillación y ridiculización.

*Manipulación social: Son los intentos por distorsionar la imagen pública de un compañero fomentando una apariencia negativa.

*Coacción y Coerción: Son conductas intimidatorias que buscar forzar a la víctima a hacer cosas en contra de su propia voluntad, bajo amenazas físicas o psicológicas.

*Violencia: Éste es el punto que más se nota ya que las agresiones son de manera física como golpes o agresiones sexuales.

*Cibernético: Es todo el acoso que se produce a través de redes sociales mediante difamaciones o exhibiciones de los compañeros.

¿Y qué puede generar sufrir Bullying en nosotros?

Las complicaciones emocionales que sufre una víctima pueden llegar a generar problemas graves:

Bajo autoestima,

Trastornos emocionales,

Problemas psicosomáticos,

Depresión y ansiedad,

Impulsos violentos y de venganza,

Suicidio y muerte.

Ante esta situación es importante reconocer en que papel estamos ¿somos víctima? somos ¿participantes pasivos? o incluso ¿soy el acosador?.

Identificado el papel en el que nos encontramos hay que preguntarnos ¿por qué he permanecido en ese papel? ¿Qué he ganado de estar ahí? ¿Acaso repito patrones que veo en casa?

Es indispensable buscar ayuda y pedir asesoría para movernos de ese lugar, no tenemos por qué permanecer donde no nos hacen sentir cómodos y donde no somos felices, por lo que la psicología y tal vez un psiquiatra nos dará las herramientas para poder ejecutar nuestra ira y depresión de una manera correcta, evitando lastimar a otros y a nosotros mismos.

Vive Sanamente

Vive sin Drogas.

Requieres más información.

Ponte en contacto directo con Mónica Muñoz Ortiz

monica9011@hotmail.com