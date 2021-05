¡Investiga correctamente! evita las “Fake News”

Pedro Sola nos platica:

“Cuando yo era niño la investigación la tenía que hacer en la enciclopedia y en la biblioteca por que era la única forma de aprender.

En este momento; Los niños tienen acceso a las redes, tienen acceso al Facebook pero tienen que estar muy muy muy conscientes de que no todo lo que sale en las redes, de que no todo lo que esta en el internet es verdad hay que investigar lo correcto y si no saben…

¡Pregunten!

Que no exista lo que los gringos le dicen los “fake news” porque hay muchas en las redes y sobre todo muchas mal intencionadas.

Vive sin Drogas”

