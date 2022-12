La importancia de disfrutar de la comida

Por: MNC Montserrat Garralda

Tener una buena relación con la comida es una conducta aprendida, que en cualquier momento podemos corregir, si es que fuera mala, siempre y cuando seamos conscientes de eso y deseemos hacerlo. La experiencia de comer inicia desde que nos estamos imaginando que es lo que vamos a comer, ya sea preparado o comprado. Comer no sólo es lo que ingieres, sino lo que rodea este tiempo es de suma importancia, puede ser una linda compañía, el ambiente que te rodea, los sonidos, los olores, el clima, los colores, etc.

Nuestro cerebro percibe todo y va generando una idea completa de lo que es el tiempo de comida, es por eso importante no estar conectados a aparatos o medios digitales para que puedas vivir tu experiencia completa y seas consciente de lo que quieras mejorar. Por ejemplo, si comes viendo tu celular es probable que ingieras más o menos de lo que te corresponde, logrando una mala alimentación o digestión, rodeada de estrés o distractores que no te permiten hacer un vínculo adecuado con lo que te rodea.

Durante este tiempo de fiestas, es importante valorar la compañía, la comida, y lo que nos rodea para hacer buenos vínculos familiares o de amistad. Esto se lo podemos ir enseñando a los más pequeños o quienes más queremos, incitando a que saboreen las cosas, disfruten de una buena plática, se incluyan en las costumbres de cada casa y dejen las pantallas para otro momento, de modo que, quienes nos rodean también puedan disfrutarnos en estos momentos especiales.

Por lo tanto, la nutrición es una parte involucrada en el gran concepto de la alimentación que se da como consecuencia de lo que comes, ya sea adecuada o no. Cuando nutrimos cuerpo, mente y alma nos mantenemos mejor preparados ante la adversidad.

