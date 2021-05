La nicotina es sumamente adictiva. Vive libre, vive sin tabaco

Eduardo Hernández nos platica:

“Hola que tal, ¿Cómo están?

Yo soy el maestro Eduardo Hernández de la Clínica del Tabaco.

Hoy platiquemos de cómo inicia el proceso de consumo de tabaco en las personas que fuman...

Cuando comenzamos el consumo del tabaco solemos ser adolescentes o niños incluso.

Un porcentaje muy alto empiezan a experimentar con tabaco cuando son my jóvenes.

El cerebro aún no madura y cuando se entra en contacto con la nicotina y el cerebro no maduro el cerebro cambia y se desarrolla esta adicción, la forma en la que esta adicción se presenta es a través de la necesidad y la ansiedad que antes no teníamos por consumir tabaco. Es una sustancia muy adictiva.

Se calcula que el 10% de las personas desarrollan la necesidad de consumir tabaco con un cigarro, el 26% con 3 o 4 cigarros y entre 5 y 9 cigarros prácticamente la mitad de las personas que fuman ya tuvieron que consumir tabaco.

Para evitar que esta situación suceda y que se empiece a consumir una sustancia que no es en beneficio de la salud.

Es importantes aprender a decir NO

Vive sin Drogas”

