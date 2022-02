Por: Paulina Santillán

Bienvenido a la era de la tecnología, a la era de los ataques cibernéticos en los que reina la sorpresa y nadie puede predecir cuando tu información privada será expuesta.

Si piensas que eres más sabio que otros y que nunca caerás en una trampa tan evidente como lo es el ataque cibernético, agárrate:

¡Todos podemos ser víctimas!

La mente humana es tan compleja y adaptable que es capaz de superar a un ordenador, convirtiéndolo en un cómplice criminal, que ahonda en buscar datos personales para suplantar tu identidad y hacer operaciones fraudulentas a tu nombre. Este tipo de ataques cibernéticos son conocidos como Phishing.

Es como un juego de ajedrez entre cibercriminales y usuarios donde los hackers son capaces de atacar a tu rey hasta realizar jaque mate…

El problema de los ajedrecistas cibernéticos es que transgreden la ley.

¿Y, para qué? Para obtener información confidencial como datos, contraseñas, números de tarjetas de crédito o cualquier información valiosa.

Estos hackers son tan camaleónicos que se hacen pasar por empresas públicas, gubernamentales, familiares y amigos.

El Phishing puede hacerse mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o por texto y WhatsApp; este mensaje incluye enlaces a un sitio web para invitarte a introducir datos o llamadas telefónicas; pidiéndote contraseñas, solo que al otro lado del ordenador no hay ninguna empresa ni técnico informático, ni familiar; sino un delincuente dispuesto a robarte.



No es para menos, hoy la tecnología es algo rutinario y necesario, no es solo bits y bytes. No se trata de algo marginal, es lo nuevo.

Por ello las diferentes aplicaciones y sitios web recomiendan la verificación en dos pasos tratando de evitar que alguien robe tu identidad y haga mal uso de ella.

Así que...

¡Muévete rápido! Porque la tecnología está permitiendo una transparencia total de tu información.

¡Muévete todavía más rápido! Porque la gente que tiene acceso a tu información relevante no le está importando desafiar a todo tipo de autoridad.

¡Muévete ya! Y no abras ningún enlace desconocido y mucho menos compartas tu información.

