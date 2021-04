Si tomas, ¡No manejes, no te arriesgues!

Luis Roberto Alves “Zague” nos platica:

“Si deciden tomar por que ya pueden tomar ¿verdad? ya son mayores de edad... Pero háganlo con consciencia, no exageren. Y si llegan a tomar, se van de fiesta con los amigos no arriesguen sus vidas.

No tomen acciones que les pueden costar hasta su propia vida.

Como manejar bajo los efectos del alcohol, es muy peligroso. De repente uno no mide mucho las consecuencias. Mejor pide un pide un taxi o un amigo, algún vecino.

Traten de encontrar la forma de que realmente estén seguros después de una buena parranda… ¡Vive sin Drogas!”

