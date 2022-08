Jalisco, primer estado con cobertura al 100 por ciento de atención de tratamientos de niñas y niños con cáncer infantil

Presentan avances de la estrategia de Cobertura Universal de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se han garantizado traslados, apoyo nutricional, económico y estancia en la ciudad mientras se atiende a los pacientes.

Será finales de año cuando terminen las obras de remodelación del piso 7 y 8 del Hospital Civil Juan I. Menchaca donde se atenderá a las y los pacientes infantiles.

Con la entrega de apoyos por 20 mil pesos a familias con pacientes niñas, niños y adolescentes con cáncer, este miércoles se llegó al 100 por ciento de la cobertura para sus tratamientos, que contempló 172 familias que no cuentan con alguna afiliación médica, informó el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, convirtiéndose Jalisco en la única entidad en el país que otorga traslados, recursos para pago de renta o enseres domésticos, asesoría nutricional y, a través de la sociedad civil, el hospedaje en Guadalajara.

En compañía de la coordinadora del Voluntariado Jalisco, Joanna Santillán; el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer y el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, el Gobernador manifestó que el siguiente paso está en las manos del Congreso Estatal, quienes votarán por la ley que garantiza la atención integral y en las que se contempla la partida de 360 millones de pesos para ello.

“Estamos poniendo un ejemplo nacional de cómo ante la indolencia, de cómo ante la irresponsabilidad, de cómo ante la falta de sensibilidad de algunos aquí entendimos la importancia de este tema, aquí supimos cerrar filas, aquí supimos actuar a tiempo. No buscamos pretextos, no buscamos excusas, no buscamos culpables, lo que decidimos fue ponernos a trabajar y dijimos vamos a garantizar que no haya ni una sola niña y niño con cáncer que no reciba su tratamiento atención médica y hoy lo estamos cumpliendo, llagamos al objetivo de tener garantizado el 100 por ciento de tratamiento y medicamentos para sus hijos”, informó Alfaro Ramírez.

“No les vamos a fallar ni a ustedes, ni a sus hijos, no les vamos a fallar a Jalisco”, agregó.

La Coordinadora del Voluntariado Jalisco, Joanna Santillán Álvarez, expresó que la función del gobierno es ser un puente de ayuda ante una situación difícil, es por ello que seis meses atrás lo que parecía imposible, dijo, se logró al atender a las familias como no se hace en otro estado de México, con el apoyo del empresariado de Jalisco.

“Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a todas y todos ustedes, por su entrega y por el amor que les entregan a sus hijos. Ustedes son nuestro mayor motivo, yo creo que Jalisco está poniendo el ejemplo, siempre me gusta decir que el Gobierno es un puente que nos permite cruzar a un terreno más seguro porque tenemos que cortar la brecha de desigualdad de las personas que viven en una situación difícil”, puntualizó la coordinadora.

Por su parte el titular de SSAS, Alberto Esquer Gutiérrez, detalló que en esta estrategia cada región del estado cuenta con un vehículo para garantizar el transporte de las familias y pacientes con cáncer a sus tratamientos o atención psicológica.

“En compañía de los alcaldes, en compañía de las organizaciones hoy ya tenemos una estructura de camionetas en las 12 regiones de Jalisco para estar trasladando a los niños y a las niñas al hospital. Gobernador, más de 367 traslados de pequeños desde sus casas hasta el hospital ida y vuelta de los niños y de las niñas para recibir su radioterapia, quimioterapia o cualquier tipo de tratamiento. Transporte, medicamento y no podíamos dejar a un lado la nutrición de los niños, los doctores del hospital Juan I. Menchaca nos identificaron una dieta específica y hoy hemos podido entregar a 172 familias más de 532 dotaciones de alimento”, dijo el secretario.

El Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, habló sobre el avance de la obra que se realiza en el Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”, en la intervención de los pisos 7 y 8 exclusivos para oncología pediátrica; la cual se prevé esté terminada para finales de este año; en la misma se destinan 80 millones de pesos. Asimismo, destacó que la próxima operación del acelerador lineal en el Instituto Jalisciense de Cancerología, un equipo especializado para radioterapia y que se prevé esté habilitado en próximas fechas.

Asimismo, la diputada Mónica Magaña, informó que ya se aprobó en una primera fase de lectura la Ley Para La Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, al cual contempla: la Atención integral, el registro nominal, educación como prioridad para garantizar la educación en hospitales, fomentar las investigaciones en el tema de esta enfermedad y la participación ciudadana con un frente de colaboración para la atención al cáncer: “Estamos convencidos que esto debe de ser ley”.

Dentro de los compromisos adquiridos, para cubrir las necesidades urgentes de las familias, así como el mejoramiento de su entorno socio familiar, se ha otorgado acompañamiento multidisciplinario mediante las siguientes acciones:

Nutrición

Cómo parte de la atención integral de los pacientes y su tratamiento, fue diseñada la estrategia alimentaria para la entrega domiciliaria de 534 despensas con alimentos variados, suficientes y nutritivos a 172 familias.

Alojamiento

En acuerdo con las asociaciones civiles, se han gestionado 25 apoyos de hospedaje para las familias de pacientes que reciben quimioterapias, para que las familias puedan descansar mientras el paciente recibe tratamiento.

Colaboración con Nariz Roja A.C.

Las Asociaciones Civiles son columna medular en la estrategia del tratamiento contra el cáncer en niñas, niños y adolescentes, por eso, le entregamos a Nariz Roja, un vehículo en comodato para trasladar a las niñas y niños que reciben quimioterapia, a sus centros de estudio y para recibir atención psicológica.