VIDEO: ¡Un elefante bailando! Se contagió de la alegría de una pequeña

El baile es algo que cualquier persona puede disfrutar y por qué no, también los animales, pues nos ayuda a liberar el estrés, mejora la salud y hasta da más energía, es por eso que poner el cuerpo a bailar por un momento nos brindará beneficios y además nos dará un momento de diversión. En este video podemos observar que una pequeña está frente a un elefante y empieza a mover el cuerpo haciendo un divertido baile y al instante el imponente animal muy coqueto, empieza a mover sus grandes orejas al mismo ritmo que la niña, demostrando que tiene una gran actitud y conexión con la pequeña. Esto dejó a todos con la boca abierta, ya que el elefante mostró su gran inteligencia y también que lleva un buen ritmo en ese gran cuerpo.

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Este maravilloso momento no será olvidado gracias a las redes sociales, pero tampoco será olvidado por el hermoso elefante, porque esta especie tiene una gran capacidad de la memoria y es capaz de no olvidar nada, es por eso que existe el dicho "tienes memoria de elefante". Cabe resaltar que estos animales pueden sentir emociones al igual que los humanos debido a su gran memoria y conciencia, pueden percibir desde ira, compasión, hasta sentimientos de amor.