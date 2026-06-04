Estos son los alacranes más peligrosos del mundo

Pese a que son animales pequeños, los alacranes son realmente temidos por el daño que pueden provocar en seres humanos y mascotas. Aunque muchas de sus especies no son lo suficientemente venenosas, hay algunas que realmente deben preocupar a quienes las encuentran. Por eso, conoce de dónde son y cómo son los más peligrosos del planeta.

Noticias Ciudad Juárez del 3 de junio 2026

¿Los alacranes y los escorpiones son lo mismo?

Sí, allí básicamente depende cómo se refieran a estos animales provenientes de la familia de los arácnidos. En ese sentido, en México se les llama alacranes y la realidad es que hay algunas especies en las zonas desérticas del país. De hecho estos artrópodos solamente no existen en el ártico y en una buena parte del territorio ruso.

Se registran cerca de 1400 especies de escorpiones, de los cuales el 100% tienen veneno. Sencillamente la diferencia radica en que no todas son letales, algunas simplemente generan intoxicación. Estos inyectan su veneno a través del aguijón que tienen y lo usan porque se sienten amenazados, es su más alto mecanismo de defensa.

¿Cuáles son los 3 alacranes más peligrosos del planeta?

Previo a pasar a las 3 especies más venenosas, falta especificar que los alacranes se desenvuelven en los climas desérticos, viviendo entre las zanjas y debajo de las rocas del suelo. Sin embargo también existen algunos que se desarrollan en zonas boscosas. Y su dieta está comprendida en su mayoría de insectos o de otros animales pequeños como las lagartijas.

3.- Alacrán Palestino Amarillo

Este alacrán vive en África y Oriente, mide hasta 11 centímetros y es fácilmente identificable gracias a su cuerpo amarillo terminado en negro rumbo al final de la cola. En este caso su picadura no es dolorosa y se representa letal cuando las víctimas son niños o personas con problemas cardíacos. Su veneno provoca un edema pulmonar que termina en muerte.

2.- Alacrán de Cola Negra

En el segundo sitio de este listado de los alacranes más peligrosos del planeta se encuentra este oriundo también del Oriente y África. Su ambiente ideal son las zonas desérticas y arenosas, mide 9 centímetros y todo su cuerpo es negro o castaño oscuro. Suelen hacer su mayor actividad en la noche y son sumamente agresivos. Si este espécimen te pica, todo ser humano corre peligro, pues provoca paros respiratorios.

#alacranvenenoso #aracnidos #preguntalealbiologo #biologia ♬ sonido original - Pregúntale al Biólogo @preguntalealbiologo No le creas a esta imagen si quieres SALVAR tu vida! ⚠️ Aquí te cuento: 📌¿Cómo identificar a los alacranes de importancia para la salud pública? y desmentimos creencias populares 📌¿Qué hacer si te pica un alacrán? 📌¿Cómo prevenimos que nos pique uno? Algunas cosas extra que debes saber: 🦂Todos los alacranes tienen veneno, sin embargo la mayoría son inofensivos para nosotros, en México solo se tiene el reporte de 25 especies de importancia para la salud pública y pertenecen al género Centruroides spp. 🦂No te confíes, nunca agarres uno con la mano pelona, ni repitas nada de lo que veas en el video, la persona que agarró el alacrán tiene experiencia empírica de años trabajando con alacranes, es algo que ni yo me atrevería a hacer. 🦂 Respecto a comer alacranes, muchos en Durango tienen sus propias granjas de alacranes y otros se obtienen mediante aprovechamiento extractivo. Debería de haber una mejor regulación para el aprovechamiento extractivo y evitar la sobreexplotación de estos recursos. 🦂 NO aplastes a estos bichos, son fácilmente reubicables mediante un bote de cristal y tapa pero insisto, nunca los agarres con la mano, apóyate de herramientas. Como siempre, te dejo las fuentes aquí abajito por si aún tienes más curiosidad <3 para más datos síguenos en Preguntale al biologo #alacran

1.- Alacrán Amariilo de Brasil

El sitio de origen es Brasil, sin embargo se ha visto en otras zonas aledañas, esto por su propagación. Tiene su cuerpo negro, salvo sus extremidades, las cuales precisamente son amarillas. Las muertes provocadas por estos alacranes llegan por el ataque de su veneno al sistema nervioso, provocando también un paro respiratorio.