En la actualidad es totalmente cotidiano encontrarse a estos animales en sitios donde antes no ocurría. Incluso hay videos demasiado agradables de estos mamíferos participando en las albercas o los juegos de las casas de gente en zonas como Monterrey. Pero si en algún momento te encuentras a algún oso en tu camino… sigue estos consejos.

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¿Qué debes hacer si te encuentras a un oso en tu camino?

En la actualidad los casos que se comentaron desde el comienzo de la nota son cosas de todos los días. Es cierto que el ser humano ha invadido algunas zonas que son o eran el hábitat del oso y otras especies, pero también existe un descuido total de parte de las personas, quienes buscan explorar la naturaleza e invadir espacios de la vida salvaje donde el riesgo de ataques crece.

Entonces, si tienes el infortunio de cruzarte con un oso en tu camino, sigue estos consejos.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos recomiendan quedarte donde estás o alejarte lentamente.

quedarte donde estás o alejarte lentamente. Es necesario hacerte pasar por una presa grande y difícil.

Agita lentamente los brazos para parecer grande e intentando mantener la calma

Habla en voz alta, para calmarte y para indicarle al oso que eres humano.

¿Qué no debes hacer si te encuentras un oso en tu camino?

No corras

No grites

No te trepes a un árbol

¿Qué hacer si te ataca un oso?

Si la situación realmente se pone tensa y un OSO PARDO te ataca, lo más recomendado (de nuevo por el Servicio de Parques Nacionales), es hacerte el muerto, tumbado con el estómago hacia abajo y dejándote la mochila en la espalda.

Mientras que si el que ataca es un OSO NEGRO más pequeño, NO TE HAGAS EL MUERTO. Allí sí es prudente intentar escapar o defenderte. Incluso se recomienda concentrar golpes en la cara y el hocico del animal.