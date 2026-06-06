Quetzal: características, hábitat y 5 datos clave que todo amante de la naturaleza debe conocer
El quetzal. Características, hábitat y 5 datos que debes conocer de esta ave sagrada.
El mundo no deja de sorprendernos con sus espectaculares paisajes, su flora y su fauna. A lo largo y ancho de todo su territorio habitan especies que son verdaderamente increíbles y de las cuales resulta muy interesante saber.
Noticias Michoacán del 3 de junio 2026
En esta oportunidad, las miradas apuntan hacia el quetzal, considerada el ave más bella de América. Además, para ciertas culturas se trata de una especie sagrada y hay ciertos datos que todo amante de la naturaleza debe conocer.
¿Qué es el quetzal?
El quetzal es una especie protegida no solo en México, sino internacionalmente. Se trata de un ave monógama que habita los bosques tropicales y subtropicales y se alimenta de aguacatillos, insectos y moluscos, lagartijas y ranas, entre otros, según datos difundidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
@davidrojasgt Respuesta a @vic029276 El Quetzal es un ave que habita la antigua Mesoamérica, fue símbolo de deidad de la civilización Maya y Azteca que habitó el territorio anteriormente mencionado. #Guatemala #Quetzal #México #aves #birds #fauna #wildlife ♬ M83 x Star Wars Theme MIX - Hannah
El vuelo del quetzal puede apreciarse en las zonas altas de Oaxaca y Chiapas, donde hay bosques nubosos, revela un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El escrito añade que esta ave se caracteriza por un largo plumaje verde y rojo, además de que era sagrada y emblemática para los antiguos mayas.
Datos clave del quetzal
Entre las principales características del quetzal se destaca su dimorfismo sexual (diferencias físicas entre machos y hembras) y sus colores vibrantes que cambian según la luz gracias a la iridiscencia de sus plumas. La inteligencia Artificial (Gemini) resume otras de sus particularidades:
- El plumaje: la mayor parte de su cuerpo es de un verde esmeralda brillante, que contrasta fuertemente con un pecho de color rojo carmesí intenso.
- La cola serpentina: durante la época de reproducción, los machos desarrollan dos plumas coberteras en la cola que pueden medir hasta 65 centímetros de largo, extendiéndose mucho más allá del resto de su cuerpo.
- La cabeza: el macho posee una cresta de plumas erizadas y un pico amarillo brillante, mientras que la hembra tiene colores más apagados (tonos grises y verdes oscuros) y carece de la larga cola, lo que le permite camuflarse mejor en el nido.
Por otro lado, para los apasionados de la naturaleza, estos cinco aspectos esenciales les ayudarán a dimensionar la importancia y el misterio del quetzal:
- Era un ser sagrado para mayas y aztecas: En las culturas precolombinas, el quetzal estaba categóricamente asociado con quetzalcoatl (la serpiente emplumada) y kukulkan, deidades de la sabiduría y la luz. Sus largas plumas verdes eran recolectadas de manera pacífica (estaba prohibido matar al ave) para ser utilizadas en los tocados de la realeza y los sacerdotes, simbolizando la fertilidad, el crecimiento y la vida.
- Un sembrador clave del bosque: Aunque se alimenta de insectos, lagartijas y ranas, su dieta se basa principalmente en frutos silvestres, con una marcada preferencia por los aguacatillos (frutos de la familia de las lauraceas). El quetzal traga el fruto entero y, tras digerir la pulpa, regurgita la semilla intacta lejos del árbol madre. Esto lo convierte en uno de los principales agentes de reforestación de su propio hábitat.
- Es el símbolo nacional de Guatemala: La relación de Guatemala con esta ave es total: no solo es su ave nacional y adorna su escudo de armas, sino que también da nombre a la moneda oficial del país (el quetzal) y su imagen aparece en los billetes. Representa los ideales más altos de libertad y soberanía.
- Mitos de cautiverio y libertad: Existe una creencia popular muy arraigada que afirma que el quetzal muere de tristeza si es enjaulado, transformándose en un símbolo universal de la libertad indomable. Si bien los proyectos modernos de conservación han logrado mantener ejemplares bajo cuidados médicos muy específicos en aviarios especializados para salvar la especie, su reproducción fuera de la naturaleza sigue siendo extremadamente difícil debido a sus estrictos requerimientos de dieta, espacio y clima.
- Se encuentra en peligro de extinción: La especie está catalogada como casi amenazada por la unión internacional para la conservación de la naturaleza (uicn). La mayor amenaza que enfrenta es la perdida y fragmentación de su hábitat debido a la deforestación, la expansión agrícola y el cambio climático, que altera los patrones de niebla en los bosques de altura. La protección de los corredores biológicos en países como costa rica, Guatemala y México es vital para asegurar su supervivencia.