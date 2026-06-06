Quetzal: características, hábitat y 5 datos clave que todo amante de la naturaleza debe conocer

El mundo no deja de sorprendernos con sus espectaculares paisajes, su flora y su fauna. A lo largo y ancho de todo su territorio habitan especies que son verdaderamente increíbles y de las cuales resulta muy interesante saber.

Noticias Michoacán del 3 de junio 2026

En esta oportunidad, las miradas apuntan hacia el quetzal, considerada el ave más bella de América. Además, para ciertas culturas se trata de una especie sagrada y hay ciertos datos que todo amante de la naturaleza debe conocer.

¿Qué es el quetzal?

El quetzal es una especie protegida no solo en México, sino internacionalmente. Se trata de un ave monógama que habita los bosques tropicales y subtropicales y se alimenta de aguacatillos, insectos y moluscos, lagartijas y ranas, entre otros, según datos difundidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El vuelo del quetzal puede apreciarse en las zonas altas de Oaxaca y Chiapas, donde hay bosques nubosos, revela un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El escrito añade que esta ave se caracteriza por un largo plumaje verde y rojo, además de que era sagrada y emblemática para los antiguos mayas.

Datos clave del quetzal

Entre las principales características del quetzal se destaca su dimorfismo sexual (diferencias físicas entre machos y hembras) y sus colores vibrantes que cambian según la luz gracias a la iridiscencia de sus plumas. La inteligencia Artificial (Gemini) resume otras de sus particularidades:



El plumaje: la mayor parte de su cuerpo es de un verde esmeralda brillante, que contrasta fuertemente con un pecho de color rojo carmesí intenso.

La cola serpentina: durante la época de reproducción, los machos desarrollan dos plumas coberteras en la cola que pueden medir hasta 65 centímetros de largo, extendiéndose mucho más allá del resto de su cuerpo.

La cabeza: el macho posee una cresta de plumas erizadas y un pico amarillo brillante, mientras que la hembra tiene colores más apagados (tonos grises y verdes oscuros) y carece de la larga cola, lo que le permite camuflarse mejor en el nido.

Por otro lado, para los apasionados de la naturaleza, estos cinco aspectos esenciales les ayudarán a dimensionar la importancia y el misterio del quetzal:

