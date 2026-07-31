Estos son los dioses principales en los que creían los incas

Recientemente se escribió sobre la ciudad más antigua de la que se tiene registro en América, razón por la cual vale la pena saber sobre la cultura de los incas. Estos fueron una gran civilización precolombina que formó el imperio más grande establecido en el cono sur del continente. Su capital fue la capital de Cuzco, su imperio fue conocido como el Tahuantinsuyo y creían en estas deidades.

¿Cuál era la visión de los incas acerca de sus dioses?

La religión de los incas estuvo ligada a las deidades de civilizaciones que estuvieron antes que ellos. Por allí pasaron los Chavin, Caral, Huari, Tiahuanaco, Nazca y Mochica. De cierta forma parecido a lo que pasaba con otras civilizaciones prehispánicas, veían a los dioses como sustentadores. Así se entiende que creían en el sol, la luna, las montañas y la tierra.

En la manera de entender el mundo por parte de estos pueblos, los dioses eran entes de la naturaleza que habitaban en el Hanan Pacha (mundo superior). Por su parte los humanos residían en el Kay Pacha (mundo terrenal) y los difuntos estaban en un sitio llamado Ukhu Pacha (lugar de los muertos). Y en dicha cosmovisión, se podría indicar al Huiracocha como el dios más “importante”.

El dios Huiracocha o Viracocha era la deidad principal de las antiguas culturas andinas, grupo donde se encuentran los incas. Se le conoce como el Dios de los Báculos, pues se le representa con dos báculos con características zoomorfas en ambas manos. Este era el dios creador del universo, adoptado seguramente desde la cultura Tiahuanaco.

¿Qué otros dioses tenían los incas?

En general las culturas incas creían en los dioses relacionados a los elementos de la naturaleza. Aunque se podría indicar que Huiracocha era el principal por su evidente influencia creadora, Inti (el dios sol) era el ser más venerado. Por eso a continuación, se encuentra un listado básico de sus principales deidades.