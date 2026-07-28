Este país tiene más pirámides que Egipto y pocos lo conocen

Egipto y México son países altamente conocidos por sus pirámides y existe mucho turismo alrededor de dicho tema. Sin embargo, Sudán es una nación africana que incluso tiene más de estas estructuras y no es tan conocida. Por eso es momento de conocer los vestigios de una civilización que se desarrolló hace unos miles de años en este espacio del planeta… donde quedaron estos impresionantes elementos que se esconden en el desierto del Sahara.

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¿Cuántas pirámides hay en Sudán?

Mientras que en Egipto se manejan cifras de hasta 200 pirámides, se indica que en Sudán existen cerca de 250. En la zona conocida como la antigua Nubia, se levantan estructuras que pertenecieron a la civilización kushita entre el 2600 a.C. y el 300 d.C. Estos fueron enemigos y amigos - dependiendo quién gobernara - de los egipcios y siguieron parte de sus rituales, como el asunto de enterrar a sus reyes y reinas en las pirámides.

Estas estructuras se encuentran repartidas a lo largo del Nilo que pasa por Sudán y realmente tienen una riqueza arqueológica con piezas encontradas a lo largo de los años que se datan con cerca de 5000 años de antigüedad. Sin embargo, el turismo es bastante complicado de recibir por asuntos burocráticos y de difícil acceso a la zona (al menos eso se reportaba hace una década) donde descansan los restos de las civilizaciones mencionadas.

Muchas de las pirámides y restos de vestigios arqueológicos se encuentran en el abandono y muy lastimadas por el saqueo de buscadores de recompensa que hicieron de las suyas en el siglo XIX. Aunque hoy realmente se espera salvarlas (o eso se indicó como propósito hace unos años) ante el avance del desierto hacia una zona que desaparecería un cacho de historia de esta nación y de la humanidad.

@tiktok.vivas Sudán alberga más pirámides documentadas que Egipto. Es un hecho. Lo que no demuestra es la existencia de una conspiración para ocultarlas. HE VUELTO A GRABAR ESTE VÍDEO GRACIAS A MI AMIGO TOMASITO, UTILIZANDO UNA RECREACIÓN DE LA AFIRMACIÓN QUE ANALIZO, en lugar del vídeo original al que respondía. El contenido y el análisis histórico siguen siendo exactamente los mismos. Porque un dato verdadero no se convierte automáticamente en una conclusión verdadera. Y la mejor forma de reivindicar el patrimonio de Kush es contar su historia con rigor, sin necesidad de construir relatos que las fuentes no respaldan. ♬ sonido original - Tito Vivas

¿Valdría la pena ir a Sudán para visitar sus pirámides?

Como se comentó desde el inicio, este país ha tenido serias complicaciones a lo largo de su historia y se desenvuelve en un contexto social-político complicado. El acceso a la zona donde están las pirámides es bastante tedioso, pero se indica que las que se encuentran en mejor estado son las ruinas de Mereo. Allí es donde los arqueólogos tienen más trabajos realizados, aunque cerca de la zona hay otros espacios llenos de estructuras y demás cuestiones que se observan sin ningún tipo de impedimento.