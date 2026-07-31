Conoce las pirámides de la ciudad más antigua de América

Aunque en México se abraza y aprovecha al máximo el legado histórico de los vestigios de sus pirámides en diferentes zonas del país, la realidad es que las más antiguas son las que se encuentran en Perú. La Ciudad Sagrada de Caral-Supe ostenta el mote de la ciudad más antigua de todo el continente americano. Así lucen estas imperiales pruebas arqueológicas de la civilización inca.

¿Qué se sabe de las pirámides de la Ciudad Sagrada en Perú?

Con una ubicación de 200 kilómetros al norte de Lima se encuentra la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, que es uno de los centros urbanos más antiguos y complejos de la civilización más antigua conocida de este lado del planeta. Se calcula que esta ciudad se construyó en el 2600 a.C. Esto significa que estas pirámides se construyeron por las mismas fechas que las de Egipto.

Estas extraordinarias muestras del mundo antiguo contienen una Pirámide Mayor con una base de 153.52 metros de longitud y 110 metros de ancho, con una altura de 28 metros. Además, se encuentra la Pirámide del Anfiteatro, con 155 metros de largo, 88 metros de ancho y 11 más de alto. Aquí se desarrollaba una importante actividad ceremonial, espacios donde también se encuentran las pirámides de La Huanca, La Galería y La Cantera.

Las estructuras - como ocurrió con la Pirámide Mayor - se construyeron con la utilización de bolsas tejidas con juncos llenas de piedras grandes… las cuales se conocían como shicras. Estas tenían la firme misión de sostener precisamente los muros de contención.

@visitperu ¿Sabías que en Perú se desarrolló la civilización más antigua conocida de América? Y lo mejor de todo, ¿sabías que hoy puedes caminar por el lugar donde esta floreció? 📷 En la Ciudad Sagrada de Caral, a solo 4 horas en auto desde Lima, la historia se respira a cada paso: pirámides monumentales, plazas circulares hundidas e incluso la imponente Pirámide Mayor se conservan hasta hoy, ofreciendo una ventana a la vida de hace unos 5.000 años. Además, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Una visita increíble para los amantes de la historia 📷 📷 Caral no es solo el pasado. Es el origen. 📷 @pillarsofthepast #PeruWow #CiudadSagradaDeCaral #Lima #PatrimonioCultural #MisteriosDelPeru #ValleDeSupe ♬ sonido original - Perú

¿Qué tan antiguas son las pirámides de Caral-Supe del Perú?

Tal como se indicó desde el inicio, parece que estas pirámides llegaron unos cuantos años antes que las de Giza en Egipto (construidas alrededor de 2580-2560 a.C) e incluso miles de años antes que las de Teotihuacán en México. Por eso la Ciudad Sagrada de Caral-Supe es considerada la ciudad más antigua de América. Esta civilización ya había brillado mientras otras en el continente y el mundo iniciaban su historia.