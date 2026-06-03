Dónde se encuentra la pirámide más antigua del mundo

En la actualidad la relevancia que tienen estos espacios arqueológicos que irradian historia pura, también traen consigo preguntas muy válidas y resonantes en las cabezas de los curiosos. En este caso, muchos tienen la duda de cuál es la pirámide más antigua del mundo, que según los expertos podría ser de hace más de 25 mil años. Entérate de las curiosidades alrededor de Gunung Padang.

Noticias Sinaloa del 30 de abril 2026

¿Cuál es la pirámide más antigua del mundo?

La pirámide de Gunung Padang se encuentra en la provincia de Java Occidental en Indonesia, descubierta en 1890, enterrada bajo lo que se conocía como una montaña. Según las determinaciones de una revista llamada Archaeological Prospection, la estructura como tal es de hace más de 9 mil años y tiene piezas que podrían contar con 25 mil años de antigüedad.

Según las estimaciones de los científicos indonesios, la estructura data de la era del Paleolítico, miles de años antes de Cristo. La estructura se compone de varias capas combinadas en una colina artificial donde se colocaron estructuras de piedra. En más sobre el hallazgo se encontró un núcleo de lava esculpido rodeado de diferentes estructuras subterráneas.

Y según la información ofrecida por los encargados de las investigaciones en su descubrimiento, su formación no fue gracias a un proceso natural. Esta pirámide se concretó gracias al último periodo glacial del Paleolítico.

¿Qué otra pirámide del mundo es sumamente antigua?

Previo al descubrimiento de Gunung Padang, la más antigua se encontraba en Egipto, la cual se conoce como la pirámide escalonada de Djoser. Según las estimaciones esta estructura dataría del 2630 antes de Cristo. En general Egipto tiene las pirámides más antiguas (Meidum, Doblada, Roja, Giza, Khafre y Menkaure), aunque también aparecen las Pirámides de Caral, que se encuentran en el Valle de Supe en Perú.

En ese sentido, el hallazgo en Indonesia incluso ha llevado a muchos al típico cuestionamiento de si se formó gracias a los humanos. Y es que como se comentó, parece que un fenómeno natural dejó básicamente hecha la estructura. Pero de esas conclusiones se encargan los expertos.