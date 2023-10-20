¡Sorprendente! Conoce los datos extremos sobre las pirámides de Guiza

Las pirámides de Guiza son una de las 7 maravillas del mundo además de ser Patrimonio de la UNESCO y están situadas en la necrópolis de Guiza en Egipto. Aquí podrás conocer más datos de está maravilla antigua y que en algún momento fueron las estructuras más altas del mundo.

1. Son las únicas maravillas que quedan del mundo antiguo.

Las pirámides de Guiza son las únicas que quedan dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo y también en conservación en la actualidad.

2. Han sido saqueadas por ladrones.

Por increíble que suene, en diversas ocasiones se han adentrado para robar las tumbas de los faraones, ya que se sabía que eran enterrados con joyas y oro. Los saqueos comenzaron 500 años después de ser selladas.

3. Las pirámides se encuentran a las afueras de Guiza.

Estas maravillas se encuentran justo en la periferia de la ciudad de Guiza, ya que mucho se ha comentado sobre que están situadas en medio del desierto pero son de fácil acceso si las visitas.

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4. Están alineadas con los puntos cardinales.

Investigadores han revelado que no se sabe cómo lograron alinearlas pero que es posible que se hayan basado con el sol y las estrellas.

5. Miles de personas participaron en su construcción.

Descubrimientos sobre la construcción de las pirámides menciona que fueron alrededor de 40,000 personas quienes trabajaron en estas maravillas y lo hicieron a cambio de un salario diario y comida.

