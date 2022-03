Se accidenta en escaleras, y muere sin saber que ganó la lotería.

¿Te imaginas qué pasaría si te ganaras la lotería antes de que tuvieras un fatal accidente mortal? ¡La experiencia de este hombre está dejando a todos at´ónitos! Pues minutos antes de conseguir el premio, sufrió un fatal accidente que lo llevó hasta el hospital, haciendo que días después perdiera la vida, sin poder cobrar el premio, sin siquiera saber que había sido tan afortunado.

La historia es tan triste, que él mismo predijo que su familia no se reiría de él cuando llegara el momento de que se anunciara que ganó el premio, y así fue, sus familiares sufrieron su dramático accidente antes de poder celebrar que fuera ganador de un jugoso premio de dinero, y ahora intentan cobrar el dinero a nombre de su ser amado.

¿Cómo pasó?

La muerte siempre nos sorprende y esto no fue la excepción para un hombre, quien murió por una caída de las escaleras y apenas unos minutos después se ganó la lotería .

Según el diario británico ‘Daily Mail’, el boleto ganador de la lotería, salió a la luz después de que el hombre sufriera el accidente en casa de uno de sus amigos.

Mira aquí otras sorprendentes noticias: VIDEO: Llamarada del Sol es captada por la NASA

La historia cautivó en internet por su mala suerte al ganarse un premio de la lotería de casi de 200 mil pesos, apenas minutos después de morir.

Fue en Lanarkshire Norte, Escocia, donde un padre de familia de 59 años de edad murió debido a las lesiones sufridas al caer de las escaleras durante la celebración de Año Nuevo.

El hombre que se llamaba Andrew Gillon, murió el 7 de enero en el hospital Reina Elizabeth durante una cirugía para quitar la presión de su cuello lesionado, como consecuencia del golpe.

Hija del hombre encontró el boleto de lotería

Una vez que el hombre fue sepultado, su hija halló un boleto de lotería que su papá había comprado antes de la fiesta de año nuevo, y esto se sintió como una señal.

“Solo recuerdo que dijo, ‘cuando gane no te estarás riendo’ y tuvo razón, no me estaba riendo, estaba llorando”, aseguró tristemente la chica.

El boleto fue el ganador de uno de los premios de la lotería equivalente a 184 mil 978 pesos mexicanos (8 mil 92 euros), la chica dijo que sintió el premio como un último regalo de parte de su padre.

Desgraciadamente, el hombre no pudo gozar de su premio, pero su hija pudo reclamarlo y hacer uso de él, pues lo sintió como si fuera de parte de su progenitor que acababa de fallecer como consecuencia de una cirugía por un golpe que tuvo.