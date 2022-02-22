Pierde su trabajo, al día siguiente la suerte le cambia y se gana la lotería.

Los milagros suceden, pues un hombre desesperanzado por haber perdido su trabajo y no tener ni para pagar la renta, un día después se ganó la lotería y hasta una casa se compró.

Lo anterior pasó con Antonio, de Gran Canaria, España, quien dijo a los medios de comunicación locales que se terminó su contrato laboral y ante el próximo el pago del alquiler de su casa, estaba desesperado y sin saber cómo resolvería el problema.

Pese a todo, el hombre tenía la ilusión de comprarse una casa y sacarse la Lotería para poder hacer realidad su sueño, sin saber que se iba a hacer realidad muy pronto.

"Anoche nos acostamos con la ilusión de ganarnos algo, no esto, pero algo pequeño que nos diera para comprarnos una casa porque llevamos toda la vida viviendo de alquiler", dijo Antonio muy emocionado con su premio.

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¿Cómo se enteró que ganó la lotería?

Antonio se dio cuenta cuando en el momento del sorteo mencionaron el número de su billete y le dijo a su esposa Yazmina que les había "tocado".

"Solo podíamos llorar y gritar de emoción, incluso nos dio un poco de fatiga", dijo la mujer quien está muy feliz por la noticia.

Lo primero que hará la pareja será comprar una casa y olvidarse de pagar rentas, además devolverán la ayuda que han recibido de parte de varios de sus familiares, quienes los han apoyado en tiempo económicos duros recientemente.

Antonio se ganó 400 mil euros, cerca de 9 millones 200 mil pesos, una cantidad suficiente para no volver a padecer problemas económicos si saben administrarlos de la mejor manera.

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