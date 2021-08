Joven celebra la compra de su primer refri gracias a sus tres trabajos.

El trabajo de un joven argentino por fin rindió frutos, ya que se compró su primer refrigerador con el esfuerzo de tres empleos. Se trata de Mariano Centero, quien posó sonriente al lado de la nueva nevera que adornó su hogar.

“Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera, es una boludes pero para mí es alto progreso”, escribió el joven en Twitter.

El joven jamás imaginó el impacto de su tweet, mismo que ganó 280 mil corazones rojos y más de 5 mil compartidos.

Las reacciones no se hicieron esperar, ya que los internautas respondieron al tweet viral con mensajes de apoyo.

“Felicitaciones, me compré el mismo cuando me mudé”, “Un día eres joven y al otro estás contento con tu heladera nueva” y “Te felicito por tu esfuerzo”, fueron algunas palabras por parte de los internautas identificados con la primera compra del joven.

Mariano Centero rompe el silencio tras volverse viral

Mariano Centero dio sus primeras declaraciones para el medio de comunicación Telefé Noticias, donde confesó que jamás imaginó la viralidad de su tweet.

“La verdad no tenía idea que iba a pasar eso con mi tweet. Se me fue de las manos. Hasta ahora los mensajes que he recibido son de felicitaciones y que siga luchando por mis sueños”, subrayó.

La historia del argentino llegó a distintos medios de comunicación locales e internacionales, ya que también concedió una entrevista para el portal La Nación.

Fue ahí, donde confesó que la idea de comprar su primer refrigerador, surgió a propósito de las burlas de sus amigos, quienes le hicieron críticas por no tener hielos en su casa.

Mariano confesó que la foto publicada en Twitter, solo fue para presumir a sus amigos, pero jamás imaginó que trascendería fronteras.

El argentino también aprovechó su fama viral para compartir su cuenta de Instagram y ganar más seguidores con el auge de su foto viral junto al refrigerador nuevo.

Cabe mencionar que Mariano trabajó como repartidor en una rosticería, en un comedor y en una barbería para comprar su valioso electrodoméstico.

