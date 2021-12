Estas fueron las mejores FOTOS de la Luna en 2021.

El 2021 estuvo lleno de sorprendentes fenómenos astronómicos que quedaron inmortalizados en hermosas fotografías que dieron vuelta por todo el mundo.

La Luna no fue la excepción, ya que quedó grabada en imágenes que se dieron a conocer en la premiación Astronomy Photographer of the Year, organizada por el Royal Observatory Greenwich.

Año con año, el prestigioso observatorio cuya historia se remonta a 1675, hace una recopilación de las mejores fotos en el ámbito de la astronomía.

El evento se lleva a cabo en Inglaterra, donde se premian las categorías de Auroras, Galaxias, Nuestra Luna, Nuestro Sol, Gente y espacio, Planetas, Cometas y Asteroides, Paisajes celestiales y estrellas, así como Nebulosas.

Conoce las mejores fotografías de la Luna en este 2021

El fotógrafo Nicolas Lefaudeux fue uno de los más aplaudidos este año, ya que su foto de la Luna tomada en Francia se convirtió en la ganadora.

Goran Strand también destacó en los Astronomy Photographer of the Year de 2021, ya que capturó el halo de la Luna desde lugares gélidos.

Paul Eckhardt también logró una de las mejores imágenes de este año, pues captó el cohete Falcon 9 con la Luna de fondo.

Disfruten.



Falcon 9

Fotografía ganadora en la categoría: The Manju Mehrotra.



Fotografía de la Luna compite en la categoría ‘Paisajes Celestiales’

La luminosidad de la Luna también llegó hasta la categoría Paisajes Celestiales, donde el fotógrafo Jeffrey Lovelace se llevó las palmas con su creación.

Se trata de la imagen Dunas de Luna, donde el quinto satélite más grande del sistema solar yace sobre algunas montañas.

El 2021 también trajo sorprendentes eventos astronómicos para México, ya que el viernes 19 de noviembre se observó un eclipse parcial de Luna.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse parcial de Luna duró 3 horas 28 minutos y 23 segundos, siendo el fenómeno más largo que haya ocurrido en el siglo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) informó que el eclipse parcial de Luna se pudo admirar en casi todo el planeta, incluyendo México.

La Luna se llevó los reflectores en los últimos 12 meses del año; sin embargo, el 2022 sorprenderá con nuevos espectáculos en el cielo.

