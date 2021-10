Perrito enternece por llorar tras escuchar canción de Adele. (VIDEO)

Adele es una de las cantantes más talentosas y admiradas a nivel internacional, pues sus canciones son garantía de éxito.

Con su reciente regreso luego de seis años de ausencia de la escena musical, la famosa puso a vibrar a todo el mundo al tocar las fibras más sensibles con sus conmovedoras interpretaciones.

Su inspiración fue más allá

La sensibilidad que Adele le imprime a sus temas sobrepasó a todas las personas, pues a través de las redes sociales se puede apreciar a un perrito pitbull no resistirse al escuchar Someone Like You.

En la cuenta de TikTok del usuario Mike Bejarano se ve a la mascota de nombre Jacob disfrutando de la inigualable voz de la cantante británica.

Ese perro tuvo una relación compleja. Ese perrito tuvo como mínimo tres divorcios

Mike Bejarano es un tiktoker que comparte divertidos videos de su perro, que tiene grandes sentimientos especialmente cuando escucha música.