Estas son las 10 mejores películas navideñas, perfectas para maratonear en diciembre

Diciembre no solo marca el cierre del año, sino también el regreso de una de las tradiciones más queridas por los cinéfilos: las películas navideñas . Con la llegada de la Navidad, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos y sacan a relucir historias que combinan nostalgia, humor, romance y reflexión.

Desde clásicos indiscutidos hasta joyas modernas de la animación, el cine que retoma la Navidad como tema central, ofrece opciones para todos los gustos: comedias, acción y relatos emotivos que invitan a creer en el espíritu de las fiestas.

Las 10 películas navideñas que no puedes dejar de ver en diciembre de 2025

Estas son las 10 mejores películas de Navidad para maratonear en diciembre y entrar de lleno en el clima festivo.



Duro de matar ('Die Hard', 1988)

Aunque para algunos siga siendo debatible, es una auténtica película navideña. Transcurre en Nochebuena y redefinió el cine de acción con Bruce Willis como protagonista. Ideal para quienes prefieren celebrar con adrenalina. Disponible en Disney+.

Mi pobre angelito ('Home Alone', 1990)

El clásico absoluto de la Navidad. Kevin McCallister enfrentando a dos torpes ladrones es sinónimo de risas, nostalgia noventosa y espíritu familiar. Una historia simple que nunca falla y que ya forma parte del ADN navideño. Disponible en Disney+.

El extraño mundo de Jack ('The Nightmare Before Christmas', 1993)

Una Navidad diferente, con estética única y canciones inolvidables. Ideal para quienes buscan salir del molde tradicional y disfrutar de una propuesta original y oscura. Disponible en Disney+.

El Grinch ('How the Grinch Stole Christmas', 2000)

Basada en el clásico de Dr. Seuss, aborda el costado menos idealizado de las fiestas: la soledad, el rechazo y el consumismo. Una historia entrañable que recuerda el verdadero significado de la Navidad. Disponible en Netflix y Prime Video.

Realmente amor ('Love Actually', 2003)

Varias historias que se cruzan, emociones intensas y una banda sonora icónica. Resume el espíritu navideño desde múltiples miradas, combinando romance, humor y momentos inolvidables. Disponible en Prime Video.



Elf (2003)

Will Ferrell en su versión más entrañable protagoniza esta comedia inocente y festiva. Una opción perfecta para reír en familia y contagiarse del entusiasmo navideño. Disponible en HBO Max.



El expreso polar ('The Polar Express', 2004)

Una experiencia visual impactante con un mensaje claro sobre la importancia de creer. Especialmente recomendada para ver con chicos y dejarse llevar por la magia del viaje. Disponible en HBO Max y Prime Video.

The Holiday (2006)

Romance, paisajes invernales y una atmósfera cozy que invita a bajar el ritmo. Perfecta para una Navidad tranquila, con amor, encuentros inesperados y un toque de melancolía. Disponible en Netflix y Prime Video.

Cuento de Navidad ('A Christmas Carol', versión animada 2009)

La obra de Charles Dickens en todo su esplendor. Redención, reflexión y espíritu navideño, con un plus visual gracias a su animación. Ideal para cerrar una maratón con un mensaje profundo. Disponible en Disney+.



Klaus (2019)

Una joya moderna del cine animado. Con una animación espectacular y una historia emotiva, reinventa de manera inteligente el mito de Papá Noel y se ha convertido en un clásico reciente. Disponible en Netflix.