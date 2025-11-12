¡ES OFICIAL! Revelan el primer teaser tráiler de El diablo viste a la moda 2 y anuncian fecha de estreno

Muchos creyeron que este día jamás llegaría, pero finalmente la espera terminó: 20th Century Studios sorprendió al mundo al revelar el primer teaser tráiler de El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela del clásico de 2006 protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway. Si no has visto el tráiler, no te preocupes, lo puedes ver aquí:

El breve avance, lanzado este miércoles, y los fans estallaron de emoción. El tráiler no revela detalles de la trama, pero ofrece un reencuentro que hizo vibrar a los fans: se ve a Hathaway (Andy Sachs) entrando a un elevador detrás de Streep (Miranda Priestly), quien la mira con su icónica frialdad y le dice: “Tardaste lo suficiente”.

Podemos estar de acuerdo en que, aunque ya queremos ver más, esas tomas y las líneas de ambos personajes son suficientes para ponernos la piel de gallina. Obviamente, con eso bastó para desatar la locura en redes sociales y marcar el regreso icónico de una de las duplas más emblemáticas del cine moderno.

Una nueva era para Miranda Priestly

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, todo apunta a que la secuela explorará la historia desde la perspectiva de Miranda Priestly, ahora enfrentando los desafíos de la decadencia de la industria editorial impresa gracias a la era digital.

El elenco original —Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci— regresa para esta nueva entrega, junto a grandes incorporaciones como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Lady Gaga, Pauline Chalamet, Rachel Bloom y Patrick Brammall.

Dirección, guion y estreno

La secuela está dirigida nuevamente por David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna, la misma dupla que dio vida a la primera película, lo que da esperanza a los fans de que la esencia de esta historia y sus personajes se mantengan intactos. La producción corre a cargo de Wendy Finerman y Karen Rosenfelt, quienes prometen una historia más ácida, moderna y con un toque nostálgico.

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, casi dos décadas después del estreno original.

¿Estás listo para ir al cine y demostrar todo el estilo?

