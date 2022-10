Actriz de Yo soy Betty, la fea revela que no ha tenido intimidad en 10 años.

“Yo soy Betty, la fea” es una novela que sin duda alguna marcó época y sigue entreteniendo a chicos y grandes, de ahí que haya sido adaptada a diversos idiomas y transmitida en diferentes partes del mundo.

Recientemente una actriz del melodrama colombiano hizo una revelación que sorprendió a todos, se trata de la actriz y modelo Marcela Posada, quien encarnara a Sandra Patiño del famoso y entrañable “cuartel de las feas”.

La actriz reveló al programa de entretenimiento “La Movida”, de RCN, que desde hace más de 10 años se ha mantenido en abstinencia sexual, incluso, se tomó el tiempo para hablar de su vida personal y detalló por qué, desde hace más de una década no tiene pareja.

¿Por qué se ha mantenido soltera? Marcela Posada, actriz que formó parte del “cuartel de las feas”, señaló que ha decidido mantenerse sola, como muestra de amor propio, por ello se ha mantenido en abstinencia sexual durante 10 años. Así mismo, recalcó que no le interesa tener amores pasajeros ni le llama la atención salir con alguien.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, declaró.

Cabe mencionar que la actriz sostuvo un romance con Fernando Gaytán, director de “Yo soy Betty, la fea”, así lo reveló Posada durante un Instagram Live que organizó ni más ni menos que el propio Jorge Enrique Abello, quien interpretara a Don Armando Mendoza.

No obstante, la relación entre Marcela Posada y Fernando Gaytán duró únicamente 8 meses, mientras se filmaba el melodrama pues para ella fue difícil lidiar con tantas mujeres que andaban detrás de él.

“Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó”, sentenció. Es importante mencionar que Fernando Gaytán falleció en enero de 2019.