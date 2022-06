Las frases de Hugo Lombardi que dejaron huella en Yo soy Betty, la fea.

La producción colombiana ha mantenido una popularidad enorme con el correr del tiempo y eso también ha incluido a sus intérpretes que han conservado un nivel de reconocimiento muy alto. Uno de ellos es Hugo Lombardi, por lo que vale la pena repasar las frases que dejaron huella en Yo Soy Betty, La Fea.

El diseñador de Ecomoda se lo recuerda por su humor peculiar como por la no amabilidad que tenía para con sus compañeras de trabajo, en particular con la misma Betty con quienes las cosas no eran del todo amenas. A pesar de eso, el personaje de Julián Arango se transformó en uno de los más inolvidables por el público y en parte eso fue a partir de sus frases.

¿Cuáles son las frases de Hugo Lombardi en Betty, la fea?

“Flu flu, voló” es una de las más icónicas que ha dejado la telenovela. Recientemente Arango comentó cómo surgió la frase: “Yo empecé diciendo fly, fly y precisamente me mandaron una razón que era mejor que dijera flu, flu y obviamente quedó flu, flu que suena mucho mejor. Tú ves los primeros capítulos y yo decía fly, fly”.

Otra de las emblemáticas es “hipi chic” y la explicación a la misma es la siguiente: “Yo un día dije hipi chic y María Luisa Ortiz que es una diseñadora me dijo después de mucho tiempo que la primera vez que había escuchado hipi chic había sido por mí. Y yo estaba armando gallo, hoy en día eso está muy de moda”.

A su vez ha resaltado en su momento lo que ha sido para el formar parte de esta producción: “Me siento orgullo de haber estado en esa producción porque fue muy gozado y no se pone uno a pensar cómo se hizo el personaje. Fue un personaje que se permitía todo y el éxito de él es que nadie lo estaba frenando”.