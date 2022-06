¿Cuál fue la épica respuesta de Don Armando a quien le recordó la traición a Betty, la fea?

Un usuario llamado @altaner0 dijo: 'Usted no tiene autoridad moral para hablar de transparencia porque usted enamoró a Betty para que le maquillara los informes de Ecomoda... Y ella lo amaba'.



Ante este comentario el icónico Don Armando simplemente comentó 'no puedo no puedo jajajaja es muy grande'. Fue un hecho simpático que afortunadamente nadie tomó mal.