¿Adiós Kylie Jenner? Captan a Timothée Chalamet con HERMOSA actriz en un hotel de París

¡Timothée Chalamet enciende las redes sociales! El actor de Marty Supreme desató rumores de una posible ruptura con Kylie Jenner luego de ser captado con la actriz franco-rumana, Anamaria Vartolomei, en un hotel de París, Francia. Aquí te tenemos todos los detalles.

¿Y Kylie Jenner? Así captaron a Timothée Chalamet con la actriz Anamaria Vartolomei en un hotel de París

En las imágenes que circulan en redes sociales, se ve al nominado al Oscar junto a la actriz rumana a las afueras de un hotel parisino. Ambos vestían de manera casual: con jeans y sudaderas. Según relata una fuente con conocimiento en el tema, los actores intentaron salir del hotel alrededor de las 10:30 p.m. (hora local). No obstante, al notar la presencia de los paparazzis, optaron por volver al interior y “ocultarse”.

Porque el actor, actualmente en pareja con Kylie Jenner, fue visto en Paris con la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei: al ver que los fotografiaban se ocultaron. pic.twitter.com/ijm3WxvVZ8 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 5, 2026

¿Quién es Anamaria Vartolomei, la actriz con la que captaron a Timothée Chalamet en París?

Anamaria Vartolomei nació en abril de 1999 en Bacău, Rumania. A los seis años, su familia se mudó a Francia, donde descubrió su pasión por la actuación a muy temprana edad. A los 10 años debutó como actriz infantil en Mi Pequeña Princesa; pero no fue hasta 2021 que comenzó a ganar reconocimiento en la industria del cine europeo con El Acontecimiento, cinta que le valió un Premio César por Actriz Más Revelación y un Premio Lumière. Entre sus títulos más recientes destacan proyectos como El conde de Montecristo (2024) y Mickey 17 (2025), con la que hizo su debut en Hollywood.

¿Timothée Chalamet engañó a Kylie Jenner? La verdad detrás de su visita a París

Como era de esperarse, las imágenes desataron rumores de una supuesta infidelidad por parte del actor a la menor del clan Kardashian-Jenner, especialmente, luego de que una fuente francesa asegurara que Chalamet y Vartolomei recurrieron a todo un equipo de seguridad para abandonar el hotel.

No obstante, testigos presenciales desmintieron tal versión al compartir imágenes y videos en los que el actor abandona el lugar con sus amigos, por lo que todo parece indicar que se trató de un encuentro casual con seres cercanos. NO de una supuesta infidelidad. Además, el actor se encontraba en París por cuestiones de trabajo, pues esta semana fue la premiere de Marty Supreme en la ciudad, así como la inauguración de una pop-up store exclusiva de la cinta, a la cual acudió.