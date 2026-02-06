Jacob Elordi se ha convertido en una de las más grandes promesas del séptimo arte. Con cerca de 20 títulos en su filmografía y una carrera que comenzó hace casi 10 años, el actor de Euphoria ha logrado su primera nominación al Oscar. Jacob incursionó en el mundo de la actuación con su primer protagónico a los 20 años, gracias a The Kissing Booth. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo lucía el galán de Hollywood antes de saltar a la fama internacional? ¡Te mostramos!

El impactante cambio físico de Jacob Elordi: así era el actor antes de la fama y su nominación al Oscar

Si bien su debut en el mundo del cine y la televisión se dio a los 20 años con producciones para plataformas de streaming, su pasión por la actuación empezó desde muy temprana edad. Según relata el mismo actor, desde los 12 años fue víctima de bullying por asistir a clases de teatro y querer dedicarse al arte de la actuación. Cuando jugaba rugby en su natal Australia, sus ex-compañeros, no hacían más que cuestionar su “masculinidad”.

“Desde el momento que hice teatro me llamaron gay en la escuela”, confiesa el actor. “En realidad, era bastante bueno en deportes, así que nunca me preocupó que mis compañeros pensaran que era 'menos' hombre”, agregó. Afortunadamente, Jacob hizo caso omiso a los comentarios, siguió adelante con sus sueños y ahora es una de las estrellas con mayor renombre en la industria.

En este sentido, sus fans no han dejado de hacer edits en TikTok con emotivas transiciones que muestran al actor de joven, mucho antes de saltar a la fama y ser nominado a un premio Oscar. A continuación, te compartimos uno de ellos: así lucía el actor de Frankenstein y Euphoria:

Jacob Elordi y su primera nominación al Oscar

Jacob Elordi obtuvo su primera nominación al Oscar gracias a su impecable actuación como La Criatura de Frankenstein de Guillermo del Toro . En la terna por la estatuilla dorada compite con GRANDES nombres como Benicio del Toro (One Battle After Another), Delroy Lindo (Sinners), Sean Penn (One Battle After Another) y Stellan Skarsgard (Sentimental Value).

