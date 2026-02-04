Actor nominado al Oscar reveló que su mamá le prohibió trabajar con Guillermo del Toro, esta fue la razón

Jacob Elordi , el actor que se encuentra nominado en la categoría “Mejor Actor de Reparto” en los Premios Oscar reveló que su madre le prohibió trabajar con Guillermo del Toro cuando era niño, aquí te contamos todos los detalles que el reconocido actor dió.

¿Por qué la mamá de Jacob Elordi le prohibió trabajar con Guillermo del Toro?

Jacob Elordi reveló que a los diez años de edad uno de los momentos que más recuerda fue haber visto la portada de una de las cintas más populares del cineasta mexicano: El laberinto del fauno, dicha cinta se caracteriza por sus míticas figuras así como entes monstruosos, personajes que son un elemento básico en la filmografía de Guillermo del Toro. Elordi al ver dicha imagen sintió un gran terror, pero al mismo tiempo se maravilló. Cuando todo esto ocurrió su madre le dijo que nunca debía trabajar con Guillermo del Toro. Sin embargo, dieciocho años después Jacob Elordi estaría nominado en una de las categorías que todo actor anhela ganar gracias a su trabajo en la película “Frankenstein”.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Jacob Elordi?

Sin duda la carrera del actor ha estado llena de reflectores los últimos tiempos, desde su papel en Euphoria dando vida a Nate Jacobs, un personaje con el que el actor destacó por su versatilidad profesional y por hacer interpretaciones de papeles fuertes, con un humor ácido y que sin duda salían del molde en el que Jacob había sido puesto, pues anteriormente había interpretado personajes para comedias adolescentes de romance, como lo fue la trilogía “El stand de los besos”.

Hoy en día el actor tiene uno de los proyectos que están próximos a estrenarse: “Cumbres Borrascosas” , cinta que se estrenará el próximo 12 de febrero y en la que comparte pantalla con Margot Robbie . En esta película el actor dará vida a Heathcliff, personaje que buscará venganza luego de una situación traumática que vivió en el pasado.

Otro de los grandes proyectos de este año que verán la luz y de los que Jacob Elordi forma parte es de la tercera temporada de “Euphoria”, en donde su personaje tendrá algunos cambios y gran evolución debido a que los años han pasado y ahora deberá enfrentarse a los retos de una vida adulta; pero con ciertas complicaciones debido a la narrativa de la historia. El actor ha descrito los próximos episodios como “una experiencia liberadora”.