Así fueron los últimos días de vida de Inesita de Yo Soy Betty, La Fea.

Lamentablemente, este 31 de enero el medio artístico se despide a una primera y entrañable actriz, pues se informó que Dora Cadavid, recordada por su personaje de ‘Inesita’ en Yo Soy Betty, La Fea murió a los 84 años.

Aunque no se han confirmado las causas de su muerte, sus excompañeros de reparto de la exitosa telenovela colombiana, han manifestado su dolor ante la partida de Inesita, por lo que en sus perfiles de redes sociales compartieron fotos y videos recordándola con mucho cariño.

Sin embargo, pocos supieron cómo fue el desenlace de Dora, ya que aunque siempre irradió felicidad y buena vibra, hubo un parteaguas en su vida que la hizo tomar una radical decisión.

El triste desenlace de Inesita (Dora Cadavid)

En 2012, Dora sufrió una terrible pérdida, la muerte de su único hijo Moisés Cadavid, a los 52 años a causa de cáncer; situación que la dejó muy vulnerable. A pesar de este panorama, Inesita se fue a vivir con su nuera y su nieta, pero ya no era lo mismo.

Fue como si una luz dentro de ella se hubiera apagado, esto hizo que Inesita tomara una radical decisión y sus últimos días los vivió en una casa de retiro.

La actriz de Betty, La Fea, quien encarnó a la asistente de Hugo Lombardi (Julián Arango), se mudó a un asilo de ancianos donde pudo encontrar la tranquilidad.

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí (en el asilo) me lo encontraron”, contó Dora en una entrevista a la prensa.

Aunque no siempre estuvo sola en este tiempo, ya que sus amigas de El Cuartel de Las Feas -en la vida real- continuaron frecuentándola y la visitaron en el asilo. Incluso una ocasión compartieron su reencuentro con Inesita en redes sociales y el público estalló de felicidad al verlas juntas.

¿Quién fue Dora Cadavid?

Dora Cadavid nació en Medellín el 23 de noviembre de 1937; se casó con José Luis Cadavid, quien falleció en 1993. A lo largo de su vida tuvo una reconocida trayectoria en el medio artístico y destacó como locutora, actriz y cantante.

Participó en obras de teatro y televisión, pero su personaje más entrañable fue el de la sabia Inesita, quien le daba consejos a todas las integrantes del Cuartel de las Feas, las regañaba por sus malas decisiones, pero siempre tenía las palabras exactas para ellas.

Descanse en paz.